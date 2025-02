Che sarebbe stata una vigilia diversa dalle altre, lo si è capito subito. Fin da quando Antonio Buscé ha fatto capolino dalla porta degli spogliatoi per entrare in sala stampa. Sguardo accigliato, poca voglia di sorridere, si è seduto e ha iniziato a rispondere alle domande. Prima sulla gara di questo pomeriggio con il Perugia, poi ha preso la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ma sempre con grande educazione e rispetto.

Con il Perugia gara difficile

Si parte, dal Perugia in quella che è una vera e propria sfida play-off visto che gli umbri sono dodicesimi a quota 28, due punti sotto i biancorossi che, dopo la penalizzazione per i noti fatti, sono scesi a 30. «L’importanza della partita è chiara a tutti, ma lo era anche prima dei due punti di penalizzazione. Sapevamo, e sappiamo, che sarà una gara non facile, contro una squadra che era stata costruita per stare nei piani alti della classifica, con giocatori importanti. Verrà da noi con una mentalità diversa rispetto a quella dell’andata: più corta, più attenta e con una grande voglia di riscattarsi. Ma se è in quella zona di classifica significa che qualche problemino lo ha avuto».

Ritmi alti, coraggio, testa libera

Chiaro il copione che dovrà cercare di mettere in campo il Rimini: «Dovremo tenere i ritmi alti e avere il coraggio di osare anche se stiamo affrontando un momento non semplice, il tutto senza perdere mai l’equilibrio. In modo particolare dovremo giocare senza tanti assilli per la testa, senza pensieri negativi che non servono a nulla se non a creare problemi. Questa è una squadra che da quando ci sono io non è mai scesa in campo pensando solo a pareggiare ma ha sempre puntato al risultato pieno. A volte c’è riuscita, a volte no. Ma dall’altra parte c’è anche un avversario e quando capisci che non puoi portare a casa la partita devi cercare di non perdere. Questo è un gruppo che nonostante le difficoltà che ha incontrato ha sempre risposto presente e quindi va solo e solamente elogiato».

Via i sassolini