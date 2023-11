Calcio: morto Davide Paglia, storico arbitro della sezione di Ravenna

Addio ad uno storico arbitro ravennate. La Sezione Aia di Ravenna in una nota: “apprende con enorme tristezza e dolore la scomparsa del proprio associato Davide Paglia. Associato AIA dal 1° ottobre 1963 Davide ha, nel corso della carriera, raggiunto risultati importanti rappresentando a lungo la Sezione di Ravenna nei campi nazionali come arbitro e come assistente arbitrale, diventando arbitro benemerito il 24 aprile 1993. La nostra Sezione perde un pezzo importante della sua storia, nel suo percorso Davide ha ricoperto diversi ruoli come consigliere sezionale e delegato tecnico dal 1970 al 1984. Il presidente Beltrami, il Consiglio Direttivo Sezionale, e gli arbitri di Ravenna esprimono le loro più sentite condoglianze e si stringono alla famiglia Paglia”.