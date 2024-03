Calcio D, Victor San Marino e quella prima volta che Sollaku mai dimenticherà

Dalla Prima Categoria alla Serie D, con un fattivo contributo ad una stagione fin qui davvero memorabile. Andrea Sollaku, classe 2003, ha compiuto un salto di tre categorie, passando dalla maglia biancorossa del Morciano a quella biancazzurra del Victor San Marino. Finora un buon adattamento alla nuova complessa realtà, 13 presenze e una rete, quella decisiva nella sfida di domenica con il Mezzolara.

«Lo scorso anno il Victor mi ha osservato a Morciano. So che c’erano anche nell’ultima partita, in cui ci siamo giocati il campionato. Il direttore Bollini mi ha contattato sui social: da lì abbiamo parlato e ci siamo messi d’accordo per iniziare la preparazione con loro».

Sollaku era in prova, ma dopo una settimana ha convinto tutti e ha firmato un biennale. A Morciano giocava a sinistra, nel tridente offensivo, per potersi accentrare e sfruttare il piede forte, il destro. A San Marino come under si è trovato in concorrenza con due 2003 destinati ad alternarsi nel ruolo di mezzala sinistra, Lazzari e Carlini. Eppure si è ritagliato spazio, prima come attaccante, poi cambiando anche posizione: «Ho fatto il quinto, la mezzala. Va bene così: mi basta giocare», scherza il giovane talento di nazionalità albanese. Quando ha avuto un periodo di minor brillantezza è finito in panchina, ma come sottolineato dal suo stesso allenatore, non si è arreso: «In quel momento sono andato a parlare con il tecnico, gli ho chiesto le cose in cui migliorare e ho cercato di fare il massimo. E oggi siamo qua».

A celebrare una bella vittoria e il ruolo di uomo partita per Sollaku, determinante con il tiro deviato da Malagoli che ha portato al tap-in vincente di D’Este e poi con il pallonetto della vittoria.

«Abbiamo giocato bene, abbiamo disputato una bella partita in fase di possesso e di non possesso. Il gol? D’Este ha tirato, poi la palla è arrivata a me. Il pallonetto come è venuto fuori? Non lo so neanche io, non ci ho pensato. Ricordo solo di aver guardato la palla, che è entrata in porta».

I giocatori più talentuosi in fondo tirano fuori le giocate più spettacolari grazie al loro istinto e Sollaku ha dimostrato di avere qualità. Ma anche la giusta mentalità, il non volersi cullare sugli allori.

«Guarderò con attenzione i video della partita, guarderò i movimenti che ho sbagliato».

Sollaku vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo finale di stagione, poi per il futuro si vedrà.

«Vediamo di raggiungere gli obiettivi con la squadra. Ma a fine stagione mi prenderò un mese di vacanza», sorride il giovane attaccante, protagonista di una bella favola calcistica, che riporta ad un passato in cui era una gratificazione, anche per le società, scovare il talento nei piccoli campi di Provincia e nelle categorie inferiori.