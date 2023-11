Calcio D, Victor San Marino, che momento. Pazzini: “Pensiamo a salvarci”

Il Victor San Marino continua a stupire. La vittoria di domenica contro la capolista Ravenna ha permesso ai biancazzurri allenati da Cassani di portarsi a -1 dalla vetta. I Titani hanno vinto cinque delle ultime sei gare e per quattro volte la porta è rimasta inviolata. L’unico a fare gol a Gian Marco Pazzini, in queste cinque partite, è stato... De Queiroz con uno sfortunato autogol: «Mi arrabbio più quando prendo gol dagli avversari - scherza il portiere verucchiese - in genere penso sempre a cosa avrei potuto fare per evitarlo. Mi è dispiaciuto, ma sono cose che capitano. Siamo stati bravi a passarci sopra e a portare la vittoria a casa».

Pazzini, fin qui sempre titolare, è un punto di forza del Victor per sicurezza e costanza di rendimento. Anche contro il Ravenna ha messo la firma con una grande parata, nella ripresa, su Pavesi: «La palla è venuta dalla mia destra, mi stavo spostando al centro, quando Pavesi ha colpito di spalle alla porta. Ha fatto un avvitamento strano, io ero anche coperto», racconta l’estremo difensore, che seppur preso in controtempo, con un grande guizzo è riuscito a deviare sopra la traversa.

Insomma il Victor è lassù in alto, ma sul monte Titano solo Pazzini può permettersi di volare. Ma... da un palo all’altro: «Non siamo sciocchi e assolutamente non ci facciamo prendere da idee strane. L’obiettivo è mantenere la categoria, come ci ha chiesto la società. Però nel corso degli anni ho imparato che qualsiasi sia l’obiettivo, è sempre meglio fare i punti prima che dopo. Nel girone di ritorno è sempre più difficile».

In casa San Marino le vittorie non fanno perdere l’umiltà: «È la nostra filosofia: essere umili, la disponibilità nell’aiutarci l’uno con l’altro».

Con la consapevolezza che a fare la differenza siano i dettagli: «Il girone è molto equilibrato e non a caso vinciamo le partite con i gol sulle palle inattive: la vittoria si gioca sui particolari».

A proposito di particolari, in panchina c’è chi cura i dettagli alla perfezione: l’allenatore Stefano Cassani. «Si può definire in un solo modo: maniacale. Ho avuto tanti allenatori, ma davvero il tecnico è preparatissimo su tutto. Cerca sempre di scovare i punti deboli nel metodo di gioco degli avversari. Ma nonostante questo non perdiamo la nostra identità: pressing, intensità e quando abbiamo la palla cercare di costruire gioco».