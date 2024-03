Calcio D, United Riccione, in corso riunione società-calciatori: Graffiedi ha rinunciato all’incarico

Dopo la giornata di ieri da “Scherzi a parte”, lo United Riccione deciderà oggi chi sarà l’allenatore che andrà in panchina domani contro il Notaresco. La prima certezza è che, anche se Cassese confermerà l’esonero di Giancarlo Riolfo, ad allenare i biancazzurri non sarà Mattia Graffiedi. Che dopo quanto visto ieri negli spogliatoi di via Forlimpopoli, dove si era recato insieme al suo vice Fabio Buscaroli per iniziare la sua avventura riccionese, ha fatto sapere che non accetterà l’incarico. A questo punto, probabile che i giocatori convincano Cassese a confermare Riolfo. Comunque andrà a finire, la situazione in casa United Riccione resta... ai confini della realtà