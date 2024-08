Un rinforzo in difesa per lo United Riccione, che ha annunciato la firma di Metash Gaffuri. Terzino sinistro di 191 cm di altezza, nato nel 2006 in Etiopia, arriva in prestito dall’Atalanta, club in cui è cresciuto fino a disputare il campionato Under 17.

Nella stagione scorsa si è trasferito a titolo temporaneo all’Ascoli, giocando un ottimo campionato di Primavera 2. Nel suo curriculum anche due presenze nella nazionale italiana Under 16.