Calcio D, Scalini dallo United Riccione alla Sammaurese. Forlì e Ravenna anticipano le gare della 16ª giornata a sabato 16 dicembre

Colpo della Sammaurese, che ha prelevato dallo United Riccione il 28enne regista Nicolò Scalini. Otto presenze da titolare nelle prime 12 giornate di campionato, Scalini non rientrava nei piani del nuovo tecnico Riolfo e ieri sera ha firmato per la Sammaurese: rileverà l’infortunato Tacconi. Il Forlì saluta Francesco Piva: il centrocampista torna al Novafeltria, società da cui i Galletti lo prelevarono nel 2021.

Sempre per quanto riguarda il Forlì, la partita contro il Mezzolara, valevole per la 16ª giornata di campionato in programma domenica 17 dicembre è stata anticipata a sabato 16 sempre alle ore 14.30. Anticipo al sabato anche per il Ravenna, che però il match interno contro il Borgo San Donnino lo disputerà alle ore 17 a causa del mercato ambulante all’esterno dello stadio Bruno Benelli