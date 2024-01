Un nuovo arrivo in casa biancazzurra. “Jeremy Moray - si legge in una nota - è un nuovo calciatore dello United Riccione. Esterno, classe 2006, fa della velocità e della tecnica il suo punto di forza. Arriva allo United Riccione in prestito grazie al fruttuoso rapporto di collaborazione del club con l’Empoli. Vestirà la maglia numero 15 e sarà a disposizione del tecnico Riolfo a partire dalla trasferta di Sora”.