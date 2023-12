Bel colpo dello United Riccione che si assicura il 35enne Andrea Caponi per il centrocampo. “Il calciatore classe 1988 Andrea Caponi - recita una nota del club - è un nuovo calciatore dello United Riccione. Il centrocampista, recentemente svincolato dalla Pistoiese, vanta una lunga carriera nel calcio toscano dove ha vestito le maglie di Livorno, Pontedera, Pisa, Tuttocuoio e, recentemente, Pistoiese per un totale di oltre 300 presenze nei professionisti e più di 50 in Serie D”.