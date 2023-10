Calcio D, Pulzetti dopo l’esonero con lo United Riccione: «Delusissimo ma squadra esemplare»

Nico Pulzetti, è passata la rabbia per essere stato esonerato dallo United Riccione?

«No, ma semplicemente perché non sono mai stato arrabbiato. Deluso sì, ma arrabbiato no».

Ma è vero che ha saputo dell’esonero lunedì nel tardo pomeriggio?

«Ho ricevuto la telefonata del Direttore Capaldi alle 17. Ma a quanto ho saputo, i giochi erano già fatti da un po’»

Quindi non ha sentito direttamente il presidente Cassese?

«No, l’ho chiamato io più tardi».

Si aspettava l’esonero dopo appena cinque partite con la vetta a soli quattro punti?

«No, ma qualcosa avevo intuito».

In che senso?

«Diciamo che subito dopo la sconfitta in casa con il Sora si erano create dinamiche che mi avevano fatto drizzare le antenne».

Quali, se si può sapere?

«Chi ha giocato a calcio sa perfettamente a cosa mi posso riferire».

È molto deluso?

«Delusissimo. Quando quest’estate il presidente mi ha chiamato ero stato molto chiaro: per come intendo io il gioco del calcio, per come voglio che la mia squadra giochi, ci vuole tempo. Soprattutto se si parte da zero come abbiamo fatto noi. Ai ragazzi non posso imputare nulla, sono stati esemplari. Hanno lavorato sempre con grande entusiasmo, con grande applicazione tanto che in due mesi avevano già assimilato molti concetti. Se andiamo ad analizzare le cinque gare di campionato abbiamo sempre, o quasi, tenuto noi il pallino del gioco. Con il Tivoli, all’esordio, se il primo tempo finisce 3-0 per noi nessuno può dire nulla. Poi prendiamo un gol dopo dieci minuti della ripresa e perdiamo un po’ la bussola, ma ci sta. In casa con il Roma City, contro una tra le favorite, abbiamo giocato solo in una metà campo segnando quattro reti. A Fano facciamo un buon primo tempo dominando il secondo, con l’1-0 che ci sta stretto. E arriviamo alla gara con il Sora, cambiano schieramento mettendosi con un 3-5-2 per chiuderci gli spazi, con pazienza ci mettiamo lì e sfioriamo l’1-0 con Syku e Ferrara, su Maio dopo venti minuti c’è un rigore solare con espulsione, poi è vero, prendiamo gol su un angolo a nostro favore e quattro minuti dopo subiamo il secondo, la rimettiamo in piedi e allo scadere sfioriamo il 2-2 con Ventola. A Fossombrone, contro la prima, ammetto che non abbiamo giocato una gran partita, però l’abbiamo pareggiata. Sicuramente non è stata una prestazione umiliante. Ma ripeto, dopo il Sora mi ero reso conto che qualcosa non andava e lunedì ne ho avuto la certezza».

Adesso cosa farà?

«Per il momento sono tornato a Jesolo dove vivo. Mi prendo qualche giorno di vacanza e poi andrò a vedere un po’ di partite e continuerò ad aggiornarmi».