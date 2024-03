Calcio D, nuovo ribaltone a Riccione: addio a Riolfo, in panchina è in arrivo Graffiedi

Un altro ribaltone in vista in casa United Riccione. Il presidente Pasquale Cassese ha infatti deciso di cambiare di nuovo l’allenatore e già in giornata, salvo ripensamenti, comunicherà l’esonero di Giancarlo Riolfo, che era stato assunto il 9 ottobre per sostituire Nico Pulzetti, il tecnico scelto in estate per rilanciare il club biancazzurro. Ora al posto di Riolfo è in arrivo Mattia Graffiedi, che in mattinata ha già dato la sua disponibilità al presidente Cassese e che nell’ultimo anno e mezzo ha guidato con buoni risultati il Forlì.