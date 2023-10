Che paura e quanta sofferenza per lo United Riccione che nell’anticipo sconfigge di misura il Vastogirardi (2-1). Ospiti avanti con Ruggieri al 26’ poi restano in 10 per il rosso a Tocco e Maio pareggia al 77’. Quindi il Vastogirardi subisce un’altra espulsione, stavolta Ceccuzzi e i biancazzurri al 94’ trovano il gol della vittoria ancora con Maio.