Calcio D, il Victor San Marino stupisce e valuta se intervenire sul mercato

Oggi il Victor San Marino riprende gli allenamenti dopo la sosta natalizia. Il perfezionista Stefano Cassani lavorerà per evitare un approccio troppo morbido dei suoi giocatori alle prime sfide dell’anno nuovo. Quando il Victor cala di concentrazione, cala anche l’intensità e i Titani finiscono per essere vulnerabili. È successo poche volte ed è questo il merito maggiore di una squadra che si trova al 2° posto con 33 punti, a -3 dalla capolista Ravenna, ma soprattutto con 16 punti di vantaggio sulla quartultima della classe, il Progresso. Alla salvezza manca poco, mentre il 1° posto è più distante di quei tre punti che attualmente separano i sammarinesi dal Ravenna.

Arriveranno rinforzi?

Quindi si cercherà di rinforzare la squadra sul mercato oppure si andrà avanti così? Il fatto che sia ormai definitivamente saltato l’ingresso in società di Salvatore Carpentino, che il presidente Luca Della Balda in ottobre annunciò come nuovo azionista di maggioranza con il 59% delle quote ma che poi è sparito dai radar, potrebbe spingere il club a non fare nuove spese. Anche se è vero che il Victor ha perso per infortunio il suo miglior realizzatore, D’Este, 6 reti in 14 partite, e ceduto Manara, che a inizio stagione si era alternato con l’ex Mezzolara e Arlotti in attacco, ma ha ottenuto ottime risposte sul campo da due 2003: il folletto Sollaku, pescato da Bollini in 1a Categoria, al Morciano, e Simone Lozza. l’inserimento dell’ex Atalanta e San Donato Tavarnelle è stato difficoltoso a causa di un infortunio, ma nelle ultime tre giornate ha giocato titolare, segnando un gol e disputando 257 minuti di gioco su 270. Cassani svicola l’argomento mercato ma non per aziendalismo, quanto per la ferrea volontà di ricavare il massimo dai giocatori a sua disposizione. A questo Victor manca probabilmente un esterno sinistro, anche se fin qui Cassani ha ottenuto il massimo dal giovanissimo Tommaso Benvenuti, 17 anni, che ha disputato 17 partite, una sola partendo dalla panchina, a Carpi. In quella gara a sinistra ha giocato il gemello Giacomo, altro giocatore di doti atletiche che preferisce la fascia destra e che nel 2024 avrà occasione di mettersi in evidenza. A destra appunto si è imposto Bertolotti e nelle ultime gare ha dato un significativo contributo Gramellini. Considerate anche le ottime prestazioni di Lazzari e Carlini in mediana e di Onofri in difesa, si può certamente affermare che a San Marino non ci sia il problema under.