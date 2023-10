Calcio D, Il Ravenna tenta la fuga ma il Forlì c’è. Pari di Imolese e Sammaurese, cadono United Riccione e Victor San Marino

Il Ravenna piega a fatica il Sangiuliano City, in dieci dal 16’, grazie ai guizzi di Magnanini e Sabbatani: la capolista tenta la fuga anche se il Carpi non molla. Gli emiliani non danno scampo al Victor San Marino (3-1): per i titani in gol Arlotti. Bene il Forlì che con Babbi al minuto 85 piega la resistenza della Pistoiese e si insedia nei piani alti. La Sammaurese pareggia 3-3 in casa con il Sant’Angelo: in gol Misuraca, Pacchioni e Gasperoni al 95’. L’Imolese si salva al Galli contro il San Donnino (1-1): per i rossoblù a bersaglio Mattiolo. Nel girone F, infine, altra sconfitta dello United Riccione di Riolfo che cade sul campo della Sambenedettese (2-1): per i biancazzurri momentaneo pari di Tonelli poco prima dell’Intervallo con una punzione da 40 metri sul fallo laterale.