Calcio D, il Ravenna farà ricorso contro la squalifica di Rossi

Presa di posizione del Ravenna sul caso Rossi. Così la società giallorossa: «Il Ravenna Football Club 1913, dopo il doveroso accesso agli atti, comunica che provvederà ad inoltrare ricorso alla Giustizia sportiva avverso il provvedimento di squalifica per n. 5 giornate emesso nei confronti del proprio tesserato Gianmaria Rossi; atto doveroso in quanto un’espressione verbale, per quanto offensiva, non può giustificare la pesantezza di tale squalifica, per di più comminata ad un giocatore che ha basato tutta la propria carriera sul principio della correttezza. Con ciò facendo la società non vuole alimentare alcuna forma di vittimismo piuttosto ribadire e tutelare con fermezza la serietà del proprio gruppo squadra che sta fieramente lottando per raggiungere obiettivi tanto importanti quanto consoni al blasone della città di Ravenna e dei propri tifosi».