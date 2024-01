Calcio D Girone F, Lo United Riccione fermato sullo 0-0 dal Tivoli

E’ finito 0-0 l’anticipo di Serie D Girone F tra United Riccione e Tivoli. Riolfo ha schierato titolari gli ultimi arrivati Chiesa, Caponi, Diodato e Lisai, con quest’ultimo affiancato a Ferrara e Maio in attacco. Proprio Maio (nella foto) ha avuto l’occasione più importante del primo tempo, ma dopo aver saltato il portiere Zappala si allunga la palla e non riesce a insaccare nella porta vuota. Nella ripresa, United d’assalto e al 90’ Caponi ha la palla della vittoria, ma calcia a lato dopo un’incursione per vie centrali.