Calcio D Girone F, Ad un ottimo United Riccione sfugge la vittoria in casa del Roma City: 2-2

Un ottimo United Riccione gioca una bellissima partita in casa del Roma City ma non riesce a portare a casa i tre punti. Finisce 2-2 e i romagnoli possono recrimare. Sotto dopo 6’ per il gol di Ingretolli, i biancazzurri ribaltano il risultato tra il 24’ e il 27’. Maio al 24’ conquista un rigore che però si fa deviare sul palo dal portiere Di Chiara: il rimbalzo premia però lo stesso Maio, che di testa appoggia in rete. Passano 3 minuti e Ramires, dopo una combinazione tra Tonelli e Maio, scarica in rete la palla dell’1-2. Nella ripresa, però, Ascoli trova al 57’ la rete del definitivo 2-2.