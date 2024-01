Calcio D Girone D, Ravenna a valanga sul Prato, il San Marino resta in scia mentre rallenta il Forlì

Nel Girone D di Serie D il Ravenna travolge 4-0 il Prato e mantiene il +3 sul Victor San Marino, che ha superato per 2-1 la Pistoiese. Perde la scia, invece, il Forlì, fermato sullo 0-0 dalla Sammaurese nel derby dei tanti ex: Galletti ora a -7 così come il Corticella, che non è andato oltre lo 0-0 con il Fanfulla. Al Benelli, i giallorossi impiegano quasi un tempo per riuscire ad abbattere il muro del Prato, che al 42’ cede sotto il colpo di Diallo. Nel finale di gara, i giallorossi dilagano con le reti di Sabbatani, al 74’ su assist di Rrapaj, di Marino, all’80’ dopo grande azione di Varriale, e di Pavesi, all’86’ per il poker servito. Il Victor San Marino continua a stupire e a vincere: 2-1 sulla Pistoiese con reti di Arlotti e di Sabba su rigore. Nel mezzo, il momentaneo 1-1 di Diakhatè. Senza reti il derby di San Mauro Pascoli mentre l’Imolese cade ad Agliana: a segno Della Pietra all’41’.