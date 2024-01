Calcio D Girone D, Il Ravenna riparte da Pistoia mentre il Forlì cerca “vendetta” con il Progresso

Scatta oggi (ore 14.30) il girone di ritorno in Serie D. Nel Girone D, la capolista Ravenna è attesa da un match “misterioso” in casa di una Pistoiese che ha smobilitato completamente nel corso di dicembre, è ora allenata dal tecnico della Juniores, Gabriele Parigi, e si affida a tutti giovanissimi. Molti appena arrivati, tipo Marco Greco, Raffaele Annunziata, Sem Bidias Kamana Ogolong, Kevin Ondo Angoue e Gabriele Carannante che sono stati tesserati alla vigilia della gara con il Ravenna. Ecco, la squadra di Gadda, campione d’inverno con 36 punti, deve fare partita su se stessa ed essere più forte delle assenze (infortunati Nappello e Mancini, squalificati Sare e Varriale).

La vice capolista Victor San Marino sale a Lodi per affrontare un Fanfulla che sta a metà del guado insieme all’Imolese (che riceve al Romeo Galli il Mezzolara): per la matricola terribile di Cassani un altro esame importante. Tra i Titani, privi di D’Este, c’è Villanova al debutto.

Al terzo posto, a -5 dal Ravenna e a -2 dal Victor San Marino, c’è un Forlì in striscia positiva che riceve il Progresso e intende vendicare la sconfitta dell’andata, maturata al termine di una prestazione agghiacciante. I biancorossi di Antonioli si presentano senza i difensori centrali titolari Drudi e Maggioli, che saranno sostituiti da Tafa e dal baby Graziani.

Chiude il quadro delle romagnole la Sammaurese, attesa a Certaldo in quello che rappresenta uno scontro salvezza determinante per il prosieguo della stagione.

La classifica

Così al termine dell’andata: Ravenna 36 punti; Victor San Marino 33; Forlì e Corticella 31; Carpi e Lentigione 30; Pistoiese 27; Imolese (-1) e Fanfulla 24; Sant’Angelo e Sangiuliano City 22; Sammaurese e Aglianese 21; Prato 20; Progresso 17; Mezzolara 13; Certaldo 11; Borgo San Donnino 10.