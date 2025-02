Calcio D girone D, il Forlì vince di misura e scappa via. Per il Ravenna solo un pari a Piacenza. Colpo Sammaurese

Petrelli regala tre punti di platino al Forlì che resta solo in testa alla classifica dopo l’1-0 alla Vis Cittadella Modena. Infatti il Ravenna non va oltre lo 0-0 a Piacenza anche se allo scadere è stato negato un rigore a Guida per fallo di Andreoli. Colpaccio della Sammaurese sul campo del Tau Altopascio decretando definitivamente la resa della squadra toscana nella lotta promozione. In gol Mavanga e Nicolò Ravaioli. Emozioni a Imola con i rossoblù che vincono in extremis 3-2 contro il Lentigione: a bersaglio due volte Raffini e sigillo di Mattiolo al 91’. Importante successo dello United Riccione sul Fiorenzuola (2-1): decidono D’Angelo e Bovegno. Male, infine, il San Marino che si arrende sul Titano al Progresso (0-1).