La Lnd non ci ha pensato due volte e oggi pomeriggio ha stabilito il rinvio della settima giornata al 30 ottobre visto che domani è annunciato forte maltempo in Emilia-Romagna. Quindi non si giocano nè gli anticipi previsti (Fiorenzuola-United Riccione, Lentigione-Imolese, Cittadella Vis Modena-Forlì), nè le partite domenicali (Ravenna-Piacenza, Sammaurese-Tau Altopascio e Progresso-San Marino).