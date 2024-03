Calcio D, Forlì travolto a Corticella, il San Marino prende 4 gol in casa: per la Serie C si va verso un duello Carpi-Ravenna

Gli anticipi della giornata numero 28 sono stati disastrosi per il Forlì e per il Victor San Marino. I Galetti, che con un risultato positivo sarebbero piombati in vetta (o da soli in caso di vittoria o al fianco del Carpi in caso di pareggio), sono stati travolti a Corticella con un 4-0 che non ammette repliche. Sotto dopo 9 minuti per un gol di Trombetta, i biancorossi hanno incassato il 2-0 da Suliani al 55’ e sono poi deragliati nell’ultimo quarto d’ora, incassando il 3-0 di Trombetta e il 4-0 di Bertani. Quattro gol li ha subiti anche il Victor San Marino, in casa contro un Progresso che fino a oggi aveva realizzato 6 reti in 13 partite. E’ finita 3-4, con il San Marino che per tre volte ha annullato lo svantaggio (con Arlotti, D’Este e Carlini) prima di subire il gol decisivo all’88’. Visto anche il pareggio del Lentigione, domani potrebbe iniziare un testa a testa finale tra il Carpi, che guida con 53 punti e che ospita il Mezzolara, e il Ravenna, che di punti ne ha 51, riceve la Sammaurese nel derby e conta di vincere quantomeno per scavalcare il Forlì, rimasto fermo a 52.