Calcio D, che caos a Riccione: la società esonera Riolfo e chiama Graffiedi, poi annulla l’allenamento e “congela” il ribaltone

Niente allenamento questo pomeriggio in casa United Riccione. In mattinata la società aveva deciso l’esonero di Giancarlo Riolfo e l’assunzione di Mattia Graffiedi. Alle 14 i due tecnici si sono incrociati al campo d’allenamento: uno era andato a salutare la squadra, l’altro a guidare il suo primo allenamento. Ma Graffiedi in campo non è mai entrato. Il motivo? Dopo una telefonata con il capitano Syku, il presidente Cassese ha deciso di annullare la seduta e ha per il momento congelato anche il cambio di allenatore, prendendosi un giorno di tempo per riflettere meglio. Domattina il presidente Cassese sarà a Riccione per incontrare la squadra e poi si conoscerà la sua decisione definitiva. Ciò che è certo è che a Riccione regna un caos incredibile.