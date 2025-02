Calcio coppa Italia serie C, il Rimini doma il Trapani e vola in finale (3-0)

Un Rimini superlativo annienta il Trapani e entra in finale. Primo tempo dominato dai biancorossi con un palo di Parigi ma la frazione termina senza gol. Nella ripresa il Trapani parte forte, Buscè mette subito Malagrida, Conti e Cioffi per Garetto, Piccoli e Ubaldi e il Rimini riprende quota. Finchè al 74’ una punizione centrale di Cioffi inganna il portiere Ujkaj e porta in vantaggio il Rimini. Poi è tanta sofferenza con il Trapani che la mette sull’aggressività e a farne le spese è Malomo espulso all’80’. All’85’ Malagrida e Langella al 95’ chiudono i conti.