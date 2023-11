Calcio C, Troise: “Rimini, punto importante e meritato a Pescara”

Primo punto esterno a Pescara per la gestione di Emanuele Troise: “Un punto importante e meritato, abbiamo avuto la capacità di leggere i vari momenti della partita. Siamo riusciti a rialzarci dopo un gol lampo e nel primo tempo la squadra è stata brava a risalire ed essere competitiva. La ripresa è stata meno brillante, ma va dato merito ai ragazzi per avere dato continuità”. Nella ripresa tanto possesso palla del Pescara, ma sterile: “Noi abbiamo letto bene la situazione, non siamo stati bravi nel gestire la palla, ma meritevoli nel concedere poco a una squadra abituata a creare tanto. Cernigoi? E’ un ragazzo maturo che si sta rendendo molto disponibile anche in fase di non possesso e ha ancora margini di miglioramento, noi puntiamo molto su di lui”.