Calcio C, Rimini: per Garetto 27 minuti fatali, il giallo gli costa il Perugia

Nemmeno il tempo di assaggiare il debutto che Marco Garetto dovrà fermarsi per un turno saltando così la trasferta di Perugia. Tutta colpa della diffida che si è portato dietro dal Renate e di conseguenza del cartellino giallo rimediato nella ripresa domenica scorsa contro il Pineto. Entrato al minuto 63, l’ex nerazzurro è finito nel taccuino dell’arbitro un minuto dopo per un fallo su Evangelisti. Un turno di stop anche per il difensore perugino Mezzoni.

Inoltre il giudice sportivo ha comminato un’ammenda di 1000 euro alla società biancorossa.

Terna arbitrale

l’incontro del “Renato Curi” Perugia (sabato alle 18.30) sarà arbitrato da Daniele Virgilio di Trapani, coadiuvato da Andrea Cecchi di Roma 1 e da Carlo Farina di Brescia. Quarto uomo Giuseppe Morello di Tivoli.

Prevendita attiva

Intanto ieri pomeriggio è cominciata la prevendita online e nelle ricevitorie abilitate Ticketone e terminerà venerdì alle ore 19. Il prezzo del biglietto è di 14 euro (+ 1 di prevendita).