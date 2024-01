Calcio C, Quella volta in cui i tifosi del Cesena invasero e strapparono i baffi all’arbitro

“Mio figlio è un fenomeno. Amorevoli disastri dei genitori nello sport giovanile”, il libro di Fabio Benaglia (2014) sul tema dell’invadenza e degli eccessi nello sport giovanile meriterebbe un nuovo capitolo dedicato allo sport professionistico. Dall’invadenza all’invasione, come quella di cui si è reso protagonista domenica al Manuzzi il padre di Cristian Shpendi e che rischia di costare una squalifica del campo. Un episodio che probabilmente non ha precedenti nella storia del calcio professionistico in Italia. Non è invece la prima volta che nella lunga storia del Cesena si verificano gesti scriteriati da parte del pubblico.

Edmeo e l’ultima squalifica

L’ultima squalifica del Dino Manuzzi risale al campionato 1995-’96 quando in Cesena-Lucchese esplose la furia dei tifosi per il gol del pareggio annullato a Binotto. Un fitto lancio di oggetti (compresi i seggiolini della tribuna) colpì in particolare l’assistente Stevenato, poi raggiunto alle spalle, lungo il corridoio degli spogliatoi, dal presidente Edmeo Lugaresi, che gli si aggrappò al collo e lo strattonò. Questo mentre fuori dallo stadio la polizia dovette intervenire con i lacrimogeni per disperdere gli ultras intenzionati ad assediare l’ingresso della tribuna.

Calci e schiaffi

In precedenza i bianconeri erano stati costretti a giocare in campo neutro (tre partite) dopo che nel sottopassaggio, al termine di Cesena-Cremonese (1985-’86), la terna arbitrale era stata colpita da calci e schiaffi da persone non identificate e nel contempo all’esterno i tifosi si erano lasciati andare ad atti di teppismo.

Baffo strappato

Le intemperanze più gravi del pubblico cesenate risalgono però agli anni turbolenti del dopoguerra al vecchio campo dell’Ippodromo, più volte oggetto di invasioni, a dimostrazione che purtroppo nel calcio gli episodi di violenza si sono sempre verificati, ben prima della nascita del fenomeno ultras. Il caso più celebre risale a un Cesena-Udinese del 1945-’46 quando i tifosi se la presero con il malcapitato arbitro Grattarola di Bologna, che non aveva convalidato un gol “fantasma” e a cui (si narra) fu strappato un baffo e rischiò il fondo schiena dopo essere stato appoggiato di peso sulla stufa degli spogliatoi. Oltre alla squalifica del terreno di gioco, al risarcimento delle spese mediche sostenute dalla giacchetta nera, al Cesena fu imposta, in assenza di un tunnel, la costruzione di un percorso protetto dal campo agli spogliatoi che erano collocati dietro la tribuna.

Sassi e sputi

Queste misure di sicurezza non furono, tuttavia, sufficienti a contenere gli scatenati sostenitori bianconeri. Già nella stagione seguente (1946-’47) nelle gare interne contro Suzzara e Piacenza l’arbitro e i giocatori avversari furono malmenati, con inevitabile nuova squalifica del campo. Le pagine nere del calcio cesenate raccontano anche di un Cesena-Pro Gorizia (1949-’50) e di un “contegno gravemente scorretto” da parte del pubblico nei confronti della squadra avversaria e del fischietto fiorentino Aggradi, il quale aveva replicato con “atti sconci” beccandosi a sua volta una denuncia di fronte all’autorità di pubblica sicurezza. La quarta squalifica del campo nel giro di sette anni risale a un Cesena-Vigor Senigallia (1951-’52) quando, come si legge nel comunicato ufficiale, “l’arbitro è stato insultato e colpito con sassi, zolle di terra e sputi”.