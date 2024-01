I biancorossi escono indenni dallo stadio Moccagatta di Alessandria contro la Juventus Next Gen (0-0). Un pareggio che non fa una grinza perché arrivato al termine di una partita molto equilibrata con pochissime emozioni. Solo nel finale un tiro del neo entrato Iacoponi sfiora il palo e soprattutto un possibile mano in area di Damiani non viene sanzionato con il calcio di rigore su cross dello stesso Iacoponi. I bianconeri con l’uomo in meno dal 91’ per l’espulsione di Muharemovic.