Calcio C, il Rimini stacca la spina fino al 30 dicembre

Dopo il ritrovo di ieri mattina allo stadio, c’è stato il rompete le righe concesso dall’allenatore Emanuele Troise. I giocatori del Rimini possono considerarsi ufficialmente in vacanza per 6 giorni.

La ripresa delle attività è stata fissata per sabato 30 dicembre. Una sosta, come da contratto, per ricaricare le pile prima di iniziare il girone di ritorno.

Si ripartirà ad Arezzo

Poi non ci si fermerà anche perché sabato 6 gennaio i biancorossi scenderanno in campo allo stadio Comunale di Arezzo (ore 16.15) per dare inizio al girone di ritorno. Nell’occasione il Rimini dovrà fare a meno dello squalificato Semenzato, espulso contro gli ex compagni del Gubbio.

Verso il mercato

Da qui al 31 gennaio, oltre al campo dovrà essere dato un occhio al mercato, che sarà abbastanza frenetico tra entrate e uscite. Una cosa è certa: al Rimini servono due terzini e un centrocampista in grado di giocare costruire gioco.