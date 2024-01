Calcio C, il Rimini di Pietrangeli: «Una buona squadra se rimane umile»

Nicola Pietrangeli è notoriamente un giocatore che dà certezze, consistenza e solidità in campo. Anche fuori, nella disamina di ciò che non ha funzionato ad Arezzo e di ciò che sta accadendo al Rimini (tre sconfitte nelle ultime tre gare), bada al sodo e va subito al nocciolo della questione: «Rispetto ai match precedenti, rispetto al Rimini dei dodici risultati utili consecutivi, abbiamo fatto una gara diversa, non siamo riusciti a creare grandi occasioni. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’, Colombi ci ha tenuto in piedi con due grandi parate. Nonostante tutto ciò abbiamo terminato il tempo sullo 0-0, e devo dire che era un risultato per nulla scontato. Nella seconda frazione è sceso in campo un Rimini diverso - spiega il difensore biancorosso - soprattutto con una mentalità più propositiva, qualche occasione in più l’abbiamo avuta e i toscani hanno creato di meno rispetto al primo tempo, peccato che hanno trovato il gol nel nostro momento migliore. Ci abbiamo provato a portare a casa il pareggio, almeno un punto, ma non ci siamo riusciti, è una sconfitta che fa male perché ci siamo allenati tanto nell’ultima settimana e si sperava in qualcosa di più».

Rimini umile

Pietrangeli non ha dubbi: «Siamo una buona squadra che però deve rimanere umile, non dobbiamo commettere l’errore di guardare troppo in là, ma serve pensare al presente. Dobbiamo pensare di fare più punti possibile e secondo me abbiamo la possibilità di farne più del girone di andata. Raggiungere quantomeno la salvezza è il pensiero di tutti, ma io penso che si possa far meglio dell’andata, anche se il girone di ritorno di solito è un campionato a parte».

Quindi tanto sano realismo nelle parole del centrale laziale, che invita tutti ad essere equilibrati. «Non è che queste ultime tre partire annullano quanto di buono abbiamo fatto finora, ma sicuramente bisogna cambiare rotta, non domani, bisogna farlo oggi, all’andata abbiamo lasciato per strada tanti punti, ora non possiamo permettercelo, tutti quanti dobbiamo dare qualcosa in più e lavorare ancora di più in settimana. Domenica arriva la Torres che sta facendo un campionato importante, è il momento migliore per cambiare rotta».

Il fatto che arrivi la vicecapolista può rappresentare un match più facile da preparare e più semplice da affrontare con la giusta intensità. «Più semplice no, ma quando arrivano queste partite non puoi sbagliare, in certe gare avere la giusta mentalità è un fatto automatico, è la partita stessa che ti porta ad avere quell’atteggiamento. Comunque tutti i match vanno presi per il verso giusto, quando li sottovaluti diventa un gran problema».

Gennaio è mese di calciomercato, ma Pietrangeli non vuole sentirne parlare: «Sono un giocatore del Rimini, fin quando sarò qui penserò solo al Rimini, tanto più che è un momento delicato e quindi bisogna stare concentrati».