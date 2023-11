Calcio C, Il Cesena ha deciso di non chiedere i rinvii delle gare con Virtus Entella e Lucchese

Inizia questo pomeriggio a Gubbio, dove questa mattina splende un bellissimo sole, un novembre in cui il Cesena giocherà tanti scontri diretti e soprattutto avrà un calendario intasato. È stato deciso ieri di non chiedere, anche qualora ci fossero tre o più giocatori convocati in nazionale (al momento è arrivata solo la pre-convocazione per Cristian Shpendi nell’Albania Under 21), i rinvii delle gare in programma il 16 in casa della Virtus Entella e il 19 contro la Lucchese. Questo per non avere un dicembre imbottito di impegni e soprattutto per evitare di scendere in campo tre in 6 giorni, tra domenica 17 e sabato 23, per affrontare la Torres, l’eventuale recupero con la Lucchese (mercoledì 20) e il Perugia. Dunque, contro Virtus Entella e Lucchese il Cesena sarà privo di Cristian Shpendi e di Kargbo, la cui convocazione con la Sierra Leone è certa anche se non ancora ufficializzata dalla federcalcio sierraleonese.

Così Toscano sulla decisione presa ieri: «Il mese di novembre sarà pieno di partite, tra Coppa (si parte mercoledì sera con Cesena-Vis Pesaro, ndr) e recuperi di campionato, ma noi ci vogliamo far trovare pronti. L’unica strategia che mi interessa è quella per battere il Gubbio».

Da segnalare che questo pomeriggio allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio il sostegno dei tifosi non mancherà: saranno ben 667 i sostenitori del Cesena in curva ospiti.