Calcio C, Il Cesena estende il contratto di Tommaso Berti fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva

Era tutto apparecchiato da settimane. Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata questo pomeriggio. Tommasto Berti ha prolungato con il Cesena fino al 2026 con opzione per la stagione successiva. “Il Cesena Fc comunica di aver depositato il prolungamento contrattuale che legherà Tommaso Berti al club bianconero per altre due stagioni. Il centrocampista ha infatti allungato il contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione fino al 2027. Cresciuto nel settore giovanile del Cavalluccio, Tommaso ha fatto tutta la trafila fino ad esordire in prima squadra in campionato il 12 settembre 2021 contro la Lucchese, mentre il primo gol in bianconero è arrivato poco dopo. Il 5 dicembre 2021 infatti ha realizzato la sua prima rete in Serie C contro il Montevarchi realizzando il gol del definitivo 3-1. Dopo aver passato la scorsa stagione in prestito alla Fiorentina, in questo campionato il centrocampista di Calisese ha giocato 11 partite servendo quattro assist e segnando un gol: quello del momentaneo 2-1 nel derby contro il Rimini (5-2 il risultato finale)”.