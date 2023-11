Calcio C, Il Cesena a Gubbio senza Saber, Varone e Piacentini ma con uno Shpendi recuperato

Il mese di novembre del Cesena si apre oggi pomeriggio al Barbetti, dove alle 18.30 i bianconeri di Toscano sfideranno l’ambizioso Gubbio dei freschi ex Mercadante e Udoh: “Sarà un’altra gara molto impegnativa come quella di lunedì scorso - ha spiegato il tecnico del Cavalluccio - gli umbri hanno tante soluzioni e in casa sono imbattuti. Noi stiamo bene, anche se domani non avremo Varone e Piacentini, che restano a casa a scopo precauzionale. Donnarumma è pienamente recuperato, mentre Shpendi si è allenato bene negli ultimi giorni ed è disponibile, poi valuteremo come utilizzarlo”. Sui troppi sprechi delle ultime gare, Toscano la vede così: “Dovremmo segnare di più? Beh - sorride - di gol ne facciamo tanti, nessuno segna quanto noi. Casomai, a volte, dovremmo segnare più gol in alcuni momenti cruciali della partita, questo sì. E proveremo a migliorare”.

Oltre ai citati Varone e Piacentini, Toscano rinuncia anche a Coccolo, che si era unito tre settimane fa al gruppo ma il cui recupero procede a rilento, e allo squalificato Saber.