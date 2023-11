Calcio C, Dopo i 57 minuti in Primavera, Delcarro si sente rinato: «Rimini, io sono pronto». Ma contro la Spal non ci sarà

L’11 maggio a Pontedera nei play-off l’ultima gara ufficiale. Poi le voci di mercato con la Serie B sfumata e l’operazione alla caviglia: dopo quasi sei mesi l’incubo è finito.

Andrea Delcarro, ieri ha giocato 57 minuti con la Primavera di Brocchini a Fiorenzuola: come sta e che sensazioni ha provato?

«Sono contento di aver collezionato minuti nelle gambe tre mesi dopo l’intervento. È sempre bello giocare gare ufficiali, anche perché ho attraversato mesi difficili».

Doveroso un passo indietro perché di voci ce ne sono state parecchi: cosa è successo in estate?

«In allenamento prima della trasferta di Imola (1° aprile, ndr) ho sentito un fastidio alla caviglia e inizialmente sembrava una cosa di poco conto. Per come sono fatto pensavo si potesse convivere, ci tenevo troppo a vincere una partita e in special modo alle sfide contro Fiorenzuola e Ancona. Ho disputato anche l’ultima di campionato e poi il play-off. Speravo che in estate il problema rientrasse, forse l’ho anche preso un po’ sottogamba, infatti durante il ritiro il dolore si è fatto sentire parecchio. Mi sono allenato poco e dopo alcune visite da specialisti abbiamo optato per l’intervento. È stata un’operazione un po’ delicata, in pratica mi hanno ricostruito tutta la caviglia. Sulle voci in giro su di me non so che dire, io nella passata stagione ho giocato con le punture, non so se tutti l’avrebbero fatto al mio posto».

Cittadella, Lecco e Pisa le corteggiatrici più convinte per portarla in serie B dopo la sua stagione esaltante farcita da 35 presenze e 8 gol. Quanto è dispiaciuto di non essere salito su nessuno di quei treni?

«Sicuramente un po’ l’operazione ha inciso e so di avere perso delle opportunità ma ho un altro anno di contratto a Rimini e la società ha fatto di tutto per trattenermi qua dicendomi di essere un punto fermo. Onestamente comunque prima di tutto ho pensato alla salute. Magari in futuro arriverò in serie B con i biancorossi oppure ci saranno altri treni, adesso voglio solamente dare una mano alla squadra. Sono molto legato a questa piazza e so che la gente mi vuole bene, il sentimento è reciproco».

Che idea si è fatto sul nuovo gruppo?

«Inizialmente sono stato tanto lontano dal campo, sicuramente ero molto legato al gruppo dell’anno scorso ma c’è stato un cambio societario che ha portato numerosi rinnovamenti un po’ in tutti i sensi. La partenza è stata un po’ a rilento ed è mancata compattezza, io però vedo del potenziale. Magari inizialmente non c’era molto equilibrio, però la vittoria contro la Lucchese è stata molto importante e dobbiamo ripartire da lì. La penultima posizione non mi piace assolutamente e dobbiamo rialzarci».

Secondo lei la pausa dopo il teatrino del rinvio contro il Sestri Levante vi ha penalizzato?

«Anche i liguri erano in forma, poi personalmente mi è andata bene perché ho avuto ancora più tempo per recuperare».

Il Delcarro devastante della passata stagione è quello che il Rimini pare aver bisogno come il pane in questo momento a centrocampo...

«Io punto a ripetermi, cercherò di portare tutta l’esperienza, la voce e il peso in campo: non vedo l’ora che sia lunedì e spero di potermi ritagliare uno spazio. Io sono pronto (Troise ha però deciso di non convocarlo: tornerà giovedì in Coppa contro il Perugia, ndr)».

A proposito di attaccamento alla città, lei è andato in curva al Flaminio a vedere la Rbr: è appassionato anche di basket?

«Non particolarmente ma il dottore aveva un biglietto in più e mi ha invitato. Quando siamo entrati però io gli ho detto che dovevamo salire in curva. Ho visto la gara vinta ai supplementari contro Verona. Quando ci sarà l’opportunità tornerò volentieri. Sicuramente al palazzetto c’è un’atmosfera incredibile, è bellissimo giocare attaccati al pubblico e sono convinto che avremmo collezionato 10-15 in punti in più anche noi. Quando ho segnato contro la Reggiana ho accusato i crampi per andare ad esultare sotto la Est».