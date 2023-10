Calcio C: attento Rimini, ci sono cinque ex che meditano lo sgambetto

Si scrive Sestri Levante, si legge festival dell’ex. La sfida in programma domani sera non tiene banco solamente per le note vicende sulla location ma anche perché nella squadra neopromossa (94 punti e scudetto di serie D in bacheca) orchestrata in maniera geniale da Barillari giocano cinque “vecchie” conoscenze biancorosse. Nel 4-3-3 dei rossoblù c’è un uomo per reparto, attacco escluso.

Il portiere

Partiamo dal portiere Joyce Anacoura, arrivato a Rimini come giovane promessa scuola Parma e Juventus rimasta tale solo sul piano teorico. Infatti l’estremo difensore nella travagliatissima stagione poi fortunatamente salvata in extremis sul campo da Acori ai play-out contro L’Aquila (successivamente arrivò comunque il fallimento) non ha mai convinto collezionando 26 presenze condite da 37 gol incassati. Quest’anno finora ha subìto 10 gol in altrettante partite conquistando tre clean-sheet.

Due difensori

In difesa due nomi, il più recente è Vasco Regini (29 presenze l’anno scorso) che si è trasferito in Liguria per motivi famigliari (la figlia Anita è una promessa del nuoto sincronizzato). Schierato giustamente centrale nel Sestri (cosa che non faceva Gaburro), dopo un avvio da titolare sta progressivamente perdendo il posto e contro la Spal ha guardato tutta la gara dalla panchina.

L’altro centrale 24enne, peraltro titolarissimo dalla passata stagione ed ex speranza del settore giovanile blucerchiato, Filippo Oliana, a Rimini ha giocato 8 partite per poi partire a gennaio 2020 destinazione Monopoli. Non strutturatissimo ma efficace, sicuramente non gli venne data troppa fiducia di fronte ad altri compagni di squadra tutt’altro che superiori, poi ci furono molte rivoluzioni.

Due centrocampisti

A centrocampo invece si passa alla qualità: in ordine cronologico il play under Mattia Sandri, bravo a impostare e dal tiro da fuori facile. Numeri non esaltanti (12 presenze, 2 assist e zero gol) ma per colpa soprattutto del rendimento pessimo della squadra, il centrocampista classe 2001 è arrivato in Liguria a ottobre e giovedì è stato schierato per la prima volta da titolare.

Infine uno dei giovani più forti visti a Rimini negli ultimi anni, anche se gli infortuni l’hanno frenato tantissimo: Simone Andreis, una mezzala under (altro 2001) devastante davvero dotatissima tecnicamente e con tempi perfetti d’inserimento. Dopo l’esperienza in biancorosso (26 gettoni, un solo gol e quattro assist) l’esperienza amara alla Viterbese dove spesso però è stato schierato centrale perdendo i suoi punti di forza (2 reti e 1 assist).