Calcio B donne, Cesena avanti con Alain Conte

Il Cesena Fc Femminile comunica che è stato trovato l’accordo per il rinnovo del tecnico Alain Conte per la stagione 2024/2025. Dopo la straordinaria cavalcata del campionato appena concluso che ha visto il Cavalluccio giocarsi la Serie A fino alle ultime partite, aggiornare il proprio record di risultati utili consecutivi (9 vittorie e 1 pareggio) e vincere tutti i derby giocati in casa, non poteva che continuare l’avventura di Conte sulla panchina bianconera. Le prime parole di Conte dopo il rinnovo: “Sono contento di poter continuare il mio lavoro a Cesena. La società ha fatto di tutto per assecondare quelle che erano le mie richieste per uno step di crescita ulteriore. Ringrazio il direttore, i dirigenti e il presidente per la grande disponibilità mostrata, segno di una forte condivisione di vedute per il futuro. L’obiettivo di tutti è quello di migliorare, sempre. Sappiamo che non sarà facile, perché la stagione appena conclusa è stata la migliore di sempre per il Cesena. Quello che non dobbiamo assolutamente fare però, è guardare indietro, ma cercare di costruire una squadra in grado di continuare questo percorso di crescita, consapevoli che il campionato di Serie B sarà come sempre molto competitivo per tutti. Perciò sguardo dritto e aperto verso il futuro”.