Arrigo Sacchi: “L’Inter vince barando”

Il tecnico romagnolo più vincente di sempre attacca l’Inter senza mezzi termini. “Vincere facendo i debiti significa barare. L’Inter sta barando? Sì”. Arrigo Sacchi non ha fatto giri di parole guardando alla situazione del campionato di Serie A e di quella debitoria della capolista: Sacchi, come riporta il Corriere Adriatico, ne ha parlato all’Hotel Federico II a Jesi, in occasione della presentazione del suo libro ‘Il realista visionario’, il terzo scritto dal tecnico di Fusignano. “C’è una tendenza ad arrivare all’obiettivo da furbi - sottolinea Sacchi - Bisogna uscire da questa situazione, altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi”.