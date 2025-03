Addio a Bruno Pizzul, la voce dello spareggio Cesena-Lecce del 1987

Il giornalismo sportivo perde un simbolo come Bruno Pizzul, scomparso a 86 anni all’ospedale di Gorizia. Telecronista della Nazionale di calcio dal 1986 al 2002, Pizzul era legatissimo alla Romagna. Era socio del Panathlon Club Cesena fin dalla sua fondazione nel 1986 e i tifosi del Cesena lo ricorderanno per sempre come la voce dello spareggio Cesena-Lecce dell’8 luglio 1987 vinto dai bianconeri di Bolchi a San Benedetto. In quella telecronaca che raccontò il ritorno in A del Cesena, al suo fianco era seduto Azeglio Vicini. Sua la voce anche della telecronaca di Cesena-Napoli, finale del torneo di Viareggio del 26 febbraio del 1990 vinta dalla squadra di Paolo Ammoniaci. Pizzul (che avrebbe compiuto 87 anni sabato 8 marzo) era legato anche al Corriere Romagna e scrisse la prefazione dell’almanacco del calcio romagnolo.