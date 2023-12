Calcio serie D, il Victor vince il derby di Imola e torna a -1 dal Ravenna stoppato dal fanalino di coda

Il Ravenna non va oltre lo 0-0 sul campo del Certaldo ultimo in classifica, rimane primo ma ha solo un punto di vantaggio sul Victor San Marino che vince il derby di Imola. Senza il bomber D’Este e con due sconfitte di fila sul groppone, la squadra di Cassani reagisce con rabbia e passa con un guizzo di Sabba. Continua la risalita del Forlì che al Morgagni supera di misura il Carpi (2-1). Un successo in rimonta firmato da Greselin (67’) e Babbi (90’). Bene la Sammaurese che si aggiudica lo scontro diretto in chiave salvezza con il Mezzolara (1-0): decide Campagna. Nel girone F, infine, lo United Riccione si arrende in casa all’Aquila (0-1).