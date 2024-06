Calcio, il Ravenna riparte da Agnelli, il difensore ha rinnovato

E’ la stessa società “Ravenna Football Club 1913” a dirsi “lieta di comunicare il rinnovo contrattuale che lega il club con il calciatore Umberto Agnelli”.

Il difensore classe 00’ arrivato nella scorsa stagione dal Fanfulla rimarrà quindi anche per la prossima stagione, dopo che “si è rivelato subito un elemento imprescindibile della squadra, abbinando ad una grande affidabilità difensiva una ecletticità che lo ha visto disimpegnarsi sia come centrale difensivo che come esterno ed addirittura in mediana, sempre con grande intensità e senza abbassare il livello delle prestazioni”, come gli viene riconosciuto dalla società che gli ha appena rinnovato il contratto. Da Via della Lirica sono certi che queste qualità “sicuramente lo renderanno un perno anche del progetto sportivo giallorosso della prossima stagione”.