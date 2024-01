Calcio, E’ morto Gigi Riva: nell’ottobre 1974 fu a un passo dal trasferimento al Cesena

Gigi Riva, morto questa sera nella sua Cagliari a 79 anni, è stato un personaggio iconico del calcio italiano. Gianni Brera lo ribattezzò Rombo di tuono per la potenza che sprigionava quando partiva e scaricava il suo sinistro. Fuori dal campo fumava, beveva whiskey e giocava a poker; in campo faceva saltare in aria gli avversari. In nazionale giocò 42 partite, segnando 35 gol, tra cui il momentaneo 3-2 in Italia-Germania 4-3 semifinale dei Mondiali in Messico. Ma a renderlo unico fu il suo legame con il Cagliari (164 gol in 315 partite): fu acquistato dai rossoblù, che erano in B, nell’estate 1963 dopo un solo anno di professionismo, al Legnano in C, e trasformò il Cagliari in una leggenda. Dal campionato di B vinto al primo tentativo allo scudetto conquistato il 12 aprile 1970. In quel Cagliari giocava anche Pier Luigi Cera, che fu compagno di Riva per 9 stagioni. Cera nel 1973 accettò il trasferimento al Cesena. E l’anno dopo, nel mercato di riparazione di ottobre, il Cesena di Dino Manuzzi provò a prendere pure Gigi Riva, offrendo inizialmente mezzo miliardo di lire più i cartellini di Zuccheri e Rizzo, aggiungendo anche Antonio Bordon, che era stato appena acquistato. Il Cagliari non accettò e Riva, che pochi mesi prima aveva rifiutato la Juve, si adeguò e in seguito dichiarò alla Gazzetta dello Sport: «Al Cagliari avevo posto una condizione: avrei accettato solo il trasferimento a una provinciale. Sono certo che a Cesena mi sarei trovato benissimo: avrei accettato molto volentieri il trasferimento».

Il 14 dicembre 1975 Riva e Zuccheri furono protagonisti di un Cagliari-Cesena 1-2. Rombo di tuono realizzò l’1-0 mentre Zuccheri firmò il gol-vittoria del Cesena al 76’. Nel mezzo il pareggio bianconero di Urban e un rigore che Riva calciò sul palo: “merito” di Boranga, che lo distrasse lanciando via il cappellino al momento del tiro.