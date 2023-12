Calcio D, il Ravenna è campione d’inverno ma Victor San Marino e Forlì non mollano

Alla capolista Ravenna basta un guizzo di Sabbatani al 97’ nel derby di Imola per laurearsi campione d’inverno. Vittorie roboanti per le inseguitrici: Victor San Marino e Forlì (ma anche Corticella e Carpi, che vincono in trasferta) non mollano e mettono in cassaforte altri 3 punti. I titani dominano a Fidenza contro il Borgo San Donnino (0-4), i Galletti stendono 3-0 l’Aglianese con doppietta di Greselin e sigillo finale di Bonandi. Insomma classifica sempre corta, mentre nelle zone basse la Sammaurese torna a mani vuote dal campo del Sangiuliano City (2-1) subendo il gol decisivo all’87’ con un uomo in meno.

Nel girone F di male in peggio lo United Riccione che perde in casa contro l’Atletico Ascoli (0-1).