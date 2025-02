Calcio D girone D, braccio di ferro infinito tra Forlì e Ravenna. Il Tau perde altro terreno, ko Imolese, United e Sammaurese

Restano solo loro due là davanti: Forlì e Ravenna, il Tau ormai si è fatto da parte. I Galletti passano a Fiorenzuola con un gol in avvio di Farinelli, mentre il Ravenna travolge l’Imolese al Benelli grazie ai sigilli di Biagi, Ilari e Rrapaj anche se è un autogol di Brandi ad aprile la goleada. Il Tau invece non va oltre lo 0-0 nella tana del Corticella. Male lo United Riccione che perde in casa del Progresso (1-0) mentre la Sammaurese viene sorpresa al Macrelli dal Sasso Marconi nonostante il vantaggio di Papa (1-2). Prezioso pari del San Marino nel finale a Lentigione (1-1).