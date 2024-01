Calcio D Girone D, bottino pieno: vincono le 5 squadre romagnole senza prendere gol

Una domenica da circoletto rosso: infatti vincono tutte le squadre di casa nostra. Si comincia dalla capolista Ravenna che passa facilmente a Pistoia (0-3). In gol Diallo e per due volte Sabbatani. Colpo in trasferta del Victor San Marino a Lodi contro il Fanfulla (0-1): decide Onofri. Quindi il Forlì che regola in casa il Progresso (2-0): decisivo Pecci con una doppietta. Infine Sammaurese e Imolese: i giallorossi passano a Certaldo in uno scontro diretto per la salvezza grazie ad un guizzo di Montesi nel finale, mentre i rossoblù piegano di misura il Mezzolara al Galli (1-0) grazie alla rete di Garavini.