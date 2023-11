Calcio D, D’Este non si ferma più e il San Marino vola in vetta: scavalcato il Ravenna, fermato dall’Aglianese

Il gol dell’ex di turno vale al San Marino la vittoria sul campo del Mezzolara, il sorpasso sul Ravenna e il primato solitario: tutto questo firmato dal solito D’Este. Il Ravenna si blocca ad Agliana (1-1): vantaggio di Sabbatani e pari neroverde con Marino al minuto 80. Per i giallorossi solo un punto nelle ultime due partite, giocate però in trasferta, e ora mirino puntato sul Carpi per il big match di domenica al Benelli. Ossigeno puro per la Sammaurese che rivede la luce al Macrelli contro il Corticella (2-1): successo griffato Ruiz e Campagna. Quindi bel 2-0 dell’Imolese alla Pistoiese con i guizzi di Rizzi e Gulinatti. Infinito il Forlì: Galletti avanti con il gol di Persichini al 49’, risponde al 79’ il Sant’Angelo Lodigiano con un calcio di rigore di Bramante. E quando ormai l’1-1 sembra il risultato finale ecco la zampata di Merlonghi al 96’ per un successo importantissimo.

La classifica del Girone D: Victor San Marino 19 punti; Ravenna e Imolese 18; Forlì e Fanfulla 17; Sammaurese e Carpi 15; Corticella, Lentigione, Pistoiese e Prato 12; Aglianese 11; Mezzolara e Sant’Angelo 10; Borgo San Donnino e Sangiuliano City 8; Certaldo e Progresso 6.

Nel Girone F, scivolone interno dello United Riccione contro il Notaresco (0-1). Biancazzurri delusione del girone e un punto sopra la zona play-out.