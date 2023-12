Calcio D, Alfonso Selleri per la prima volta da avversario al Benelli: «A Ravenna quattro stagioni d’oro»

Ci saranno applausi per dodici titolari, domenica al Benelli. Oltre agli undici che indosseranno la maglia giallorossa, verrà senza meno omaggiato anche il capitano del Progresso. Già, perché Alfonso Selleri a Ravenna ha lasciato un ottimo ricordo nel corso della sua lunga militanza: 133 presenze globali in quattro stagioni (la prima in Serie D con la vittoria in campionato, i tre successivi in Serie C), 9 reti, 13 assist e una fascia da capitano portata con fierezza in tante occasioni. Dall’altra parte, l’accoglienza ed il sostegno dei tifosi non è mai mancato al giocatore del Progresso.

Finché reggono le gambe

A 48 ore dell’appuntamento in campo, esprime la soddisfazione per il suo ritorno al Benelli. «Domenica ci sarò - scherza Alfonso - finché le gambe mi sosterranno, io ho intenzione di continuare a giocare. E comunque quella contro il Ravenna non può essere una partita “normale”, se non altro perché sarà la mia prima volta da avversario al Benelli, la mia prima partita in cui sfiderò il Ravenna, club in cui ho vissuto per quattro stagioni, squadra che mi ha lasciato tanti ricordi e tifosi appassionati con cui ho avuto un ottimo rapporto».

Caccia alla salvezza

Anche con quattro squadre alle spalle, Selleri non perde di vista il focus del campionato per il Progresso: «Quella in cui gioco - continua l’ex capitano dei giallorossi - è una squadra giovane che inizialmente doveva abituarsi alla categoria e quindi, dopo il debutto vincente contro il Forlì, ha avuto qualche passaggio a vuoto. Ultimamente, però, abbiamo ottenuto diversi risultati importanti: 9 punti nelle ultime 4 giornate e una vittoria preziosa ottenuta domenica contro il Carpi, tra l’altro con un mio gol (già il quarto in campionato, ndr). L’unico e solo obiettivo possibile da queste parti è la salvezza ed a quello pensiamo ogni domenica».

Selleri passa poi ad analizzare il match di domenica al Benelli: «Tornerò molto volentieri a Ravenna e per noi sarà molto dura, al di là delle tante assenze con cui dovrà convivere la squadra giallorossa».

Le ultime in casa Ravenna

Domenica il Ravenna sarà infatti privo di cinque titolari: mancheranno all’appello del tecnico Gadda gli infortunati Pavesi e Rrapaj e gli squalificati Magnanini, Marino e Nappello. I tre sospesi torneranno in campo la settimana successiva in casa del Certaldo, mentre ci sono discrete possibilità di rivedere Pavesi nel prossimo match interno contro il Borgo San Donnino. Restano invece ancora incerti i tempi di recupero per quanto riguarda Rrapaj, che potrebbe sottoporsi nei prossimi giorni a nuovi consulti specialistici al ginocchio.

Promozione Under 14

In occasione di Ravenna-Progresso il club giallorosso ha attivato la promozione dedicata agli under 18 che, registrandosi online sul sito ufficiale del Ravenna, potranno ricevere direttamente via mail un biglietto omaggio da stampare per accedere al Benelli in Curva Mero o in Parterre.