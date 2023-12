Sorteggiate le semifinali di coppa Italia: il Rimini ha pescato il Catania, andata al Romeo Neri il 24 gennaio, ritorno in Sicilia il 28 febbraio. Nell’altra semifinale la Lucchese giocherà in casa l’andata contro il Padova. In caso di passaggio del turno il Rimini disputerà la finale di ritorno in casa.