Missione compiuta. All’orizzonte c’era il Cesena dopo la vittoria di ieri sera sulla Vis Pesaro e il Rimini non si è fatto attendere. Un gol di Capanni dopo 8 minuti piega il Perugia e regala ai biancorossi di Troise (alla terza partita vinta senza gol al passivo) gli ottavi di finale. Appuntamento fissato per martedì 28 o mercoledì 29 novembre al Dino Manuzzi per un altro Cesena-Rimini.