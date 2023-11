La Lega Pro ha appena comunicato gli orari delle gare di Coppa Italia: Cesena-Rimini si giocherà martedì 28 novembre alle ore 21 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. In caso di parità al 90’ si procederà ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore. Chi passerà il turno se la vedrà in trasferta contro la vincente di Vicenza-Triestina e non, come inizialmente comunicato, contro la vincente di Pescara-Latina.