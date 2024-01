Calcio C, Volpicelli replica a Lepri, il Rimini fa 1-1 con il Pineto e Troise alza la voce: “Penalizzati dal gol annullato a Gigli”

Il Rimini si fa raggiungere dal Pineto, fallisce l’ingresso in zona play-off e deve continuare a guardarsi le spalle, visto che dietro tutte iniziano a spingere forte. I biancorossi approcciano benissimo la partita e passano in vantaggio dopo 6 minuti con il primo gol tra i professionisti di Tomas Lepri. Rimini padrone del campo che però spreca tantissime occasioni e quando trova il 2-0 con Gigli se lo vede annullare dall’assistente Pedone di Reggio Calabria per un fuorigioco che probabilmente non c’è perché la deviazione di testa di un giocatore del Pineto appare volontaria e quindi va a sanare la posizione del difensore biancorosso. Il Pineto non si vede praticamente mai neppure nella ripresa, ma al 77’ pareggia con una punizione di Volpicelli che buca la barriera e Colombi. Il Rimini ha la forza di tornare avanti ma il gol di Morra viene invalidato da una precedente posizione di fuorigioco di Ubaldi e finisce così con un 1-1 non rende merito ai biacnorossi.

A fine gara il tecnico Emanuele Troise è amareggiato: “La partita è stata ben approcciata e abbiamo trovato il vantaggio in fretta. Su quel gol dovevamo costruire i presupposti della vittoria e in effetti abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare, ma siamo stati sciuponi, poi una punizione ci ha beffati. A questo voglio però aggiungere l’errore madornale commesso dall’assistente sul gol di Gigli”.

Prima in campionato e prima da titolare per Jacopo Sala: “C’è un gran rammarico, perché abbiamo disputato un’ottima partita che avremmo meritato di vincere. Però non l’abbiamo chiuse e il calcio è fatto in questo modo: in un lampo, se non sei concentrato, può lasciare due punti. Peccato in particolare per il gol regolare annullato a Gigli: c’è stata una svista della terna arbitrale, ma può succedere”.